Massicce manifestazioni pro-palestinesi nelle città egiziane

Al termine della preghiera settimanale del venerdì, in diverse città egiziane sono state organizzate massicce manifestazioni a sostegno della Palestina e contro lo sfollamento dei palestinesi. I raduni sono state organizzate in particolare a Giza, dove i manifestanti hanno ripetuto slogan a favore della causa palestinese, tra cui "Con l'anima e con il sangue difendiamo Al Aqsa", in riferimento alla moschea di Al Aqsa di Gerusalemme, e "Colpisci Tel Aviv '.

Altre proteste sono state organizzate a Nasr City, al Cairo, e nei governatorati di Sohag, Charkeya, Dakahleya, Assiut, Alessandria, Port Sai e Minya. Migliaia di persone hanno manifestato anche nella moschea di Al Azhar ripetendo slogan contro Israeke e chiedendo l'apertura del valico di Rafah.





