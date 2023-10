Israele: 'ci prepariamo alla prossima fase della guerra

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 OTT - ''Le nostre forze armate continuano a prepararsi per la prossima fase della guerra, il 'Timrun' (la manovra, ndr)'': lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari, riferendosi ad un ingresso di forze di terra a Gaza. ''Proseguiamo in uno forzo logistico per entrare nel 'Timrun' nel modo migliore''. Hagari ha aggiunto che nella notte Israele ha colpito a Gaza oltre 100 obiettivi di Hamas, uccidendo membri di quella organizzazione che hanno partecipato alle stragi nei kibbutz di frontiera. ''Il numero accertato di soldati caduti in combattimento e' di 306. Gli ostaggi - ha precisato - sono 203, ed i dispersi oltre 100''. (ANSAmed).



