Cpj, 21 giornalisti uccisi finora nel conflitto Israele-Hamas

Almeno 21 giornalisti sono stati uccisi dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas: lo ha reso noto in un comunicato pubblicato sul suo sito Il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (Cpj).

"Al 19 ottobre, almeno 21 giornalisti erano tra gli oltre 4.000 morti da entrambe le parti dall'inizio della guerra il 7 ottobre", scrive l'organizzazione non-profit.

Tra i 21 giornalisti la cui morte è stata confermata, 17 erano palestinesi, tre israeliani e uno libanese. Altri otto giornalisti sono rimasti feriti e tre risultano dispersi o detenuti.

La lista dei giornalisti uccisi pubblicata dal Cpj non include il giornalista morto ieri nel sud del Libano, a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele.



