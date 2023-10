Tunisia: presidente Saied silura il ministro dell'Economia

(ANSAmed) - TUNISI, 18 OTT - Il presidente tunisino, Kais Saied, ha silurato il ministro dell'Economia e della Pianificazione affidando l'incarico ad interim alla ministra delle Finanze. Lo ha annunciato la presidenza tunisina sulla propria pagina Facebook senza fornire alcuna spiegazione.

In un breve comunicato la presidenza ha precisato che il capo dello Stato "ha deciso di porre fine alle funzioni del ministro dell'Economia e della Pianificazione Samir Saïed". La ministra delle Finanze, Sihem Nemsia Boughdiri, ha il compito di assicurare "provvisoriamente" il suo ruolo ad interim, aggiunge la nota senza fornire ulteriori dettagli.

Questo licenziamento arriva a seguito di molteplici dichiarazioni dell'ex ministro dell'Economia, in relazione alla necessità di ricorrere al prestito del Fondo monetario internazionale, per cui la Tunisia sta trattando da circa un anno. Un'opzione contraria alla politica prevista dal presidente Saied, il quale ritiene che la Tunisia debba contare sulle proprie risorse senza doversi sottomettere ai diktat delle istituzioni finanziarie internazionali. (ANSAmed).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA