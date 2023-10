Il mondo del cinema in Iran saluta il regista pugnalato a morte

Un gran numero di personalità del mondo dello spettacolo, fra artisti, attori e intellettuali hanno preso parte oggi a Teheran alla cerimonia funebre del noto regista Dariush Mehrjui e di sua moglie Vahideh Mohammadifar, pugnalati a morte nella loro villa a Karaj, sabato notte nella parte occidentale della capitale iraniana, in circostanze ancora misteriose.

La polizia ha arrestato 10 persone sospettate del brutale omicidio del regista 84enne, mentre alcuni attivisti iraniani non hanno escluso altre piste, considerate le posizioni assunte dal regista contro il velo obbligatorio in Iran. Alcuni video, poi diventati virali sui social media, mostrano Mehrjui mentre sta girando un film-documentario contro il governo e l'hijab obbligatorio. "Non aver paura! Togliti il foulard! L'hijab è finito", dice il regista alla moglie.

Tra i partecipanti alla cerimonia funebre i registi Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof, già incarcerati per le proteste contro il governo..



