Gaza, Guterres: cessate il fuoco immediato per scopi umanitari

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto "un immediato cessate il fuoco per scopi umanitari" nel mezzo del conflitto tra Hamas e Israele che sta "colpendo civili con pesanti conseguenze", come dimostra "l'attacco all'ospedale".

Guterres ha lanciato il suo appello intervenendo a Pechino all'apertura del terzo forum della Belt and Road Inititative (Bri). Il segretario generale dell'Onu si è detto "sconvolto" dall'uccisione di centinaia di civili palestinesi: "Condanno l'attacco. Il mio cuore è con le famiglie delle vittime. Gli ospedali e il personale medico sono protetti dal diritto internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA