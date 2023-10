Tunisi, migliaia pro-Palestina davanti a ambasciata Francia

Sono diventati migliaia i manifestanti radunati davanti all'ambasciata di Francia sulla centrale Avenue Bourguiba della capitale a sostegno del popolo palestinese, scesi in strada ad inizio serata dopo le notizie del massacro di Gaza. La folla urla per denunciare il "sostegno incondizionato" della Francia ai massacri israeliani a Gaza e chiede la "cacciata" dell'ambasciatrice francese dal Paese e di quelli di tutti i paesi occidentali che giustificano Israele. "I francesi e gli americani sono alleati dei sionisti", hanno gridato i manifestanti, secondo le fonti locali. I protestatari, anche scandito slogan ostili al presidente francese Emmanuel Macron, definendolo "assassino". In serata si erano registrati momenti di tensione quanto i dimostranti avevano tentato di forzare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine deputate a proteggere la sede diplomatica.



