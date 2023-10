Hamas, 'almeno 500 morti' in raid su un ospedale a Gaza

Un raid israeliano ha colpito un complesso ospedaliero a Gaza, provocando almeno 500 morti. Lo hanno affermato le autorità di Hamas che governano la Striscia.

Si tratta, scrive il Guardian citando le autorità palestinesi della Striscia, dell'Al-Ahli Arabi Baptist Hospital al centro di Gaza City. Secondo Al Jazeera la maggior parte dei feriti sembrano essere donne e bambini. Nella struttura si erano rifugiate molte famiglie.

"Stiamo verificando le cause dell'esplosione": questa la prima reazione del portavoce militare israeliano mentre dall'Olp arriva l'appello alla comunità internazionale: "Il massacro all'ospedale non può essere tollerato dalla morale delle Nazioni'': scrive su X Hussein al-Sheikh, segretario generale del Comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Ferma condanna arriva anche dall'Egitto parlando di "una grave violazione delle disposizioni del diritto internazionale e umanitario".

Il presidente palestinese Abu Mazen ha proclamato tre giorni di lutto per "il massacro dell'ospedale".



