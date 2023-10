Biden domani in Israele da Netanyahu, andrà anche in Giordania

Il presidente americano Joe Biden visiterà Israele mercoledì, dove incontrerà il premier Benjamin Netanyahu. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, al termine dell'incontro a Gerusalemme con Netanyahu durato sette ore e mezzo. Blinken ha spiegato che Biden riaffermerà l'impegno Usa al Paese ebraico e invierà un messaggio chiaro ad altri gruppi, ovvero 'non attaccate'.

Il presidente americano farà sosta anche in Giordania, dove incontrerà re Abdallah e il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen. Gli Stati Uniti e Israele svilupperanno un piano per "consentire agli aiuti umanitari da paesi donatori e organizzazioni multilaterali di raggiungere i civili a Gaza, inclusa la possibilità di creare "aree sicure", ha detto Blinken.



