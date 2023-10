Da Tunisi, il primo aereo di aiuti umanitari per i palestinesi

È decollato domenica dalla base militare tunisina di El Aouina un aereo diretto all'aeroporto internazionale egiziano di El Arish, il punto più vicino al valico di Rafah, con cibo e aiuti medici per il popolo palestinese. Lo riferisce l'agenzia Tap. Dodici tonnellate di forniture mediche, antibiotici, farmaci per la rianimazione e per le emergenze sono state inviate dopo un coordinamento con la Mezzaluna rossa palestinese per identificare i bisogni urgenti. Gli operatori palestinesi hanno affermato che sono necessari anche il latte per i bambini, gli alimenti e i prodotti per l'igiene del corpo, considerando il caos a Gaza. Le autorità mediche in Palestina hanno anche detto che c'è bisogno di squadre di chirurghi e di medicina generale, ha detto il presidente della Croce rossa tunisina, Abdellatif Chabbou.



