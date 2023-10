Tajani, al lavoro con l'Egitto per creare corridoi umanitari

L'Italia è impegnata in Egitto per la creazione di corridoi umanitari che permettano al maggior numero di persone nella Striscia di Gaza di mettersi in salvo. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a Roma al Villaggio Coldiretti.

"L'Italia è portatrice di pace - ha affermato Tajani -.

L'altro giorno ero in Egitto per lavorare al fine di creare corridoi umanitari, perché come sapete la Striscia di Gaza confina con l'Egitto, per salvare il maggior numero possibile di persone. Ci sono una dozzina di italiani che vivono nella Striscia di Gaza, spero che possano tutti quanti uscire da quel territorio".



