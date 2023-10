Protesta delle famiglie degli ostaggi, 'Bibi dimettiti'

"Bibi dimettiti", "in galera", "vergogna". La protesta dei familiari degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas sfocia in una manifestazione contro il premier Benyamin Netanyahu, mentre da sabato scorso sono state cancellate le dimostrazioni contro la riforma della giustizia.

Di minuto in minuto all'incrocio di Kaplan Street aumentano le persone arrivate in solidarietà con le famiglie in lacrime, sventolando bandiere israeliane, e manifestini con i volti dei rapiti.



