Ong, 'raid israeliano colpisce l'aeroporto di Aleppo'

(ANSA-AFP) - BEIRUT, 15 OTT - Un raid aereo israeliano ha preso di mira l'aeroporto di Aleppo, città siriana controllata dal governo. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria dopo che un attacco simile ha colpito gli aeroporti di Aleppo e Damasco. "Un raid israeliano proveniente dalla direzione del mare ha colpito l'aeroporto di Aleppo", ha detto all'Afp Rami Abdel Rahman, responsabile dell'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh). (ANSA-AFP).



