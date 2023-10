Israele: Unicef, 'serve una pausa umanitaria immediata'

Nella Striscia di Gaza "la situazione è catastrofica, con bombardamenti incessanti e un aumento massiccio degli sfollati, bambini e famiglie. Non ci sono luoghi sicuri. Un cessate il fuoco immediato e l'accesso umanitario sono le priorità assolute per consentire ai bambini e alle famiglie di Gaza di ricevere gli aiuti tanto necessari". Lo afferma, in una nota, la direttrice generale dell'Unicef Catherine Russell.

"Abbiamo bisogno di una pausa umanitaria immediata - aggiunge - per garantire un accesso sicuro e senza ostacoli ai bambini bisognosi, indipendentemente da chi siano o da dove si trovino.

Ci sono regole di guerra. I bambini di Gaza hanno bisogno di un supporto salvavita e ogni minuto è importante".

"Un bambino è un bambino. I bambini di tutto il mondo devono essere protetti in ogni momento e non devono mai subire attacchi - ha proseguito Russell - Ribadiamo l'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite a revocare l'ordine a più di un milione di civili palestinesi di lasciare il nord di Gaza e a prendere tutte le misure possibili per garantire la loro sicurezza e protezione. Ogni bambino non merita di meno".





