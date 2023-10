L'Onu ha lanciato un appello di emergenza per donazioni del valore di 294 milioni di dollari per soddisfare i "bisogni urgenti" dei residenti più vulnerabili della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dove più di 400.000 palestinesi hanno abbandonato le loro case negli ultimi giorni e circa 50.000 donne incinte che non hanno più accesso alle cure.





