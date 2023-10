Blinken ad Amman incontra re Abdallah II, poi Abu Mazen

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, è arrivato in Giordania, dove questa mattina è stato ricevuto da re Abdallah II, prima dell'incontro previsto ad Amman con il leader dell'Anp, Abu Mazen.

Durante l'incontro con il re, riferisce il Jordan Times, il sovrano ha sottolineato la necessità di aprire corridoi umanitari per consentire la consegna di aiuti medici e di soccorso a Gaza, proteggendo al contempo i civili e lavorando per porre fine all'escalation e alla guerra a Gaza.

Re Abdallah ha inoltre messo in guardia contro qualsiasi tentativo di sfollare con la forza i palestinesi da tutti i territori palestinesi o di provocarne lo sfollamento interno, chiedendo di evitare una propagazione della crisi nei paesi vicini e l'esacerbazione della questione dei rifugiati.



