Tunisi, in migliaia manifestano a sostegno dei palestinesi

Migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Tunisi rispondendo all'appello del potente sindacato tunisino Ugtt, e di altre forze politiche e sociali, oltre a varie associazioni della società civile, per manifestare il proprio sostegno al popolo e alla resistenza palestinese.

Altre manifestazioni similari si sono svolte a Gabès, Biserta, Kebili, Nabeul, Sfax e Sousse. L'ambasciata Usa a Tunisi ha annunciato la chiusura dei propri servizi di routine per precauzione. La Tunisia attraverso il suo presidente Kais Saied ha fin da subito espresso "il suo pieno e incondizionato sostegno al popolo palestinese". (ANSA)

