Gaza, Nbc: Usa lavorano a corridoio per far fuggire civili

L'amministrazione Biden si sta coordinando con altri paesi per un creare un corridoio che consenta ai civili di Gaza e agli americani che vogliono scappare dalla guerra di farlo. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali il corridoio sarebbe a sud di Gaza e condurrebbe in Egitto.

Il presidente americano Joe Biden ha chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di minimizzare le vittime civili a Gaza, durante la loro ultima conversazione telefonica. Lo riporta Nbc, citando alcune fonti. Biden e Netanyahu si manterranno in contatti e parleranno ancora telefonicamente nei prossimi giorni. Lo afferma la Casa Bianca, riferendo della telefonata fra i due leader durante la quale Biden ha messo in evidenza la necessità per tutti i paesi di "condannare inequivocabilmente le atrocità di Hamas".



