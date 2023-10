Erdogan accusa, 'da Israele uso sproporzionato della forza'

"Gli attacchi sproporzionati e infondati di Israele su Gaza potrebbero portarla verso una posizione sgradita agli occhi del pubblico a livello globale".

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un discorso al gruppo parlamentare del suo partito Akp, trasmesso dalla tv di Stato turca Trt. "Condurre un conflitto in questo modo non è una guerra ma un massacro", ha detto Erdogan riguardo ai bombardamenti israeliani su Gaza. Invitando entrambe le parti a usare contegno, il presidente turco ha detto che Ankara si oppone "equamente all'uccisione dei civili in Israele e ai bombardamenti su Gaza".



