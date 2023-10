Medio Oriente, Kadyrov: pronti intervenire a fianco palestinesi

"Sosteniamo la Palestina e chiediamo la fine dell'escalation. Se necessario siamo pronti a inviare le nostre unità in qualità di forze di peacekeeping per ristabilire l'ordine e affrontare chi crea problemi". Così il leader ceceno Ramzan Kadyrov su Telegram.

"Faccio appello ai leader delle nazioni musulmane: create una coalizione e chiamate quelli che voi considerate amici, l'Europa e tutto l'Occidente, così almeno non bombarderanno i civili con la scusa di colpire i terroristi", afferma Kadyrov, dato in fin di vita dai media ucraini. "Sono stato in Israele, con la mia delegazione pacifica abbiamo avuto a che fare con le provocazioni", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA