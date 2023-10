Lior Raz, Doron di Fauda, si mobilita per famiglie bombardate

Lior Raz l'attore e scnegiattore israeliano che nella serie tv israeliana Fauda interpreta Doron, agente speciale dei servizi segreti israeliani, scende in campo per aiutare la sua popolazione duramente colpita dall'attacco terroristico del 7 ottobre: in un video pubblicato su Instagram annuncia di essersi unito a centinaia di volontari per andare ad aiutare le famiglie colpite dai bombardamenti a Sderot.

In un post su Instagm scrive " Io, Johanan Plessnar e Avi Ishkarof siam scesi a sud e ci siamo uniti all'organizzazione Brothers in Arms. Con centinaia di volontari siamo stai assegnanti a diversi incarichi per aiutare i residenti del sud.

L'importante è non aver paura per niente. Ci siamo uniti a centinaia di coraggiosi volontari 'fratelli d'armi". Lior Raz nel video postato sulla sua pagina Istagram si ripara tra muri bianchi dagli scoppi dei missili che fendono la notte.

Affiancato dal giornalista Avi Issacharoff, co-autore della serie su un'unità d'élite israeliana che opera sotto copertura nei territori palestinesi e in Cisgiordania per prevenire attentati. Da ricordare che Raz è un ex membro delle forze speciali israeliane e da quello che scrive nel post sta svolgendo la missione di assistere due famiglie "nella città di Sderot, colpita il 7 ottobre dall'attacco di Hamas. "Nessuna paura!" ha scritto l'attore.

La serie targata Netflix Fauda — della quale è anche uno dei creatori — racconta le vicende di una squadra speciale israeliana che si infiltra nelle città palestinesi per prevenire attentati". Anche Tomer Capone, interprete di Boaz, il giovane cognato di Doron rapito e ucciso proprio da Hamas, ha pubblicato un appello sui social: "Ai miei fratelli e sorelle in armi che sono al fronte per proteggere tutti noi io dico: coraggio" ha detto. "Con la voce tremante di rabbia, l'attore ha denunciato le uccisioni e i sequestri di "bambini, donne, anziani, civili che non avevano fatto nulla"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA