Israele, studenti medicina chiamati a dare aiuto

Israele chiamerà gli studenti di medicina e quelli che si preparano a diventare inferimeri per far fronte all'emergenza sanitaria dopo l'attacco di Hamas. Lo riporta il Times of Israel sottolineando che il ministero della Salute israeliano ha chiamato in servizio gli studenti delle facoltà medico-infermieristiche che non sono stati cooptati per il servizio di riserva dell'esercito, invitandoli a prestare servizio per un periodo di tempo limitato e retribuito.



