Fonti Israele, nessun negoziato con Hamas tramite l'Egitto

Israele non sta "conducendo alcun negoziato con Hamas tramite l'Egitto". Lo riporta, citando una fonte ufficiale, il sito di Times of Israel riferendosi alle notizie circolate in questo senso. Altre fonti ufficiali hanno detto al sito che "per ora stiamo combattendo i terroristi che sono sul suolo israeliano. Non siamo coinvolti fino ad ora in alcuna conversazione, in alcun negoziato sugli ostaggi". Il governo ha ufficialmente confermato in almeno 100 il numero degli ostaggi a Gaza, anche se alcuni media parlano di 170.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA