Iran, Premio Nobel per la pace Mohammadi ha festeggiato in cella

L'attivista iraniana Narges Mohammadi, che ha ottenuto il Premio Nobel per la pace mentre era detenuta in Iran, "è esplosa di gioia" e "ha festeggiato" questa vittoria in compagnia delle sue compagne di prigionia "nella loro cella". Lo ha riferito oggi la famiglia all'Afp.

"Narges ha appreso di aver ricevuto il premio Nobel per la pace ieri nel tardo pomeriggio attraverso messaggi trasmessi dagli alloggi degli uomini, che il venerdì hanno un accesso più facile ai telefoni - ha precisato la famiglia -. Narges e le sue compagne di cella sono poi esplose di gioia e hanno celebrato questa vittoria nella loro cella".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA