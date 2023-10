(ANSAmed) - GAZA, 07 OTT - Il ministero della sanità di Gaza ha indicato che nelle prime ore di conflitto con Israele sono rimasti uccisi numerosi palestinesi. Secondo il ministero i morti sono 161 ed i feriti 931.

In queste cifre - fanno notare fonti di Gaza - sono inclusi anche i membri dei 'commando' di Hamas penetrati in Israele, uccisi in combattimenti con l'esercito israeliano. (ANSAmed).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA