(ANSA-AFP) - PARIGI, 06 OTT - "Un momento storico per la lotta per la libertà in Iran": così la famiglia di Narges Mohammadi, l'attivista per i diritti delle donne che ha vinto il Nobel per la Pace 2023, commenta il premio assegnato.

