Times of Israel, sputi contro fedeli cristiani a Gerusalemme

Alcuni ebrei ortodossi, diretti al Muro del Pianto per la festa di Sukkot, hanno sputato per terra al passaggio di pellegrini cristiani che portavano a spalla una croce nei pressi della Porta dei Leoni in Città Vecchia a Gerusalemme. A segnalare il nuovo episodio di intolleranza è il sito di 'Times of Israel' che mostra anche un filmato al riguardo diffuso sui social. Il sito ha poi ricordato che di recente i leader delle Chiese cristiane a Gerusalemme hanno più volte denunciato "un peggioramento dell'atmosfera di molestie, apatia delle autorità e di un crescente timore che episodi di sputi e atti di vandalismo possano trasformarsi in violenza contro le loro persone". Al tempo stesso, gli stessi leader cristiani - ha aggiunto Times of Israel - hanno tuttavia riconosciuto che non c'è alcun atteggiamento "organizzato e governativo contro di loro".



