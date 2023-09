Presidente Iran all'Onu, gli Usa ci tolgano le sanzioni

Il presidente iraniano Raisi ha chiesto, nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, che gli Stati Uniti eliminino le sanzioni nei confronti del suo Paese. "Queste sanzioni non hanno prodotto i risultati sperati - ha attaccato il leader iraniano - È ora che gli Stati Uniti scelgano di stare dalle parte giusta", ha detto Raisi.

Il presidente iraniano ha poi accusato gli Stati Uniti di soffiare sulle fiamme della guerra in Ucraina, ma ha anche dichiarato che Teheran - che ha fornito droni alla Russia - sosterrà un accordo di pace. "Gli Usa hanno alimentato il fuoco della violenza in Ucraina per indebolire i paesi europei.

Purtroppo questo è un piano a lungo termine", ha dichiarato.





