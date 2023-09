Iran: Raisi visita le famiglie degli agenti uccisi nelle rivolte

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha visitato le famiglie di alcuni membri delle forze di sicurezza che sono morti negli scontri con i manifestanti durante le proteste antigovernative esplose in Iran un anno fa in seguito alla morte di Mahsa Amini, la 22enne che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. Lo rendono noto i media statali iraniani.

Secondo i dati dell'agenzia degli attivisti per i diritti umani dell'Iran, 68 agenti delle forze di sicurezza hanno perso la vita negli scontri con i manifestanti durante le proteste esplose lo scorso anno.



