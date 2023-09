Prigozhin nella lista Jerusalem Post degli ebrei più influenti

Entra Yevgeny Prigozhin, esce Volodymyr Zelensky: è la scelta fatta dal Jerusalem Post che ha pubblicato - alla vigilia del Capodanno ebraico che si celebra da stasera - la lista dei 50 ebrei più influenti al mondo.

Per l'esattezza, al defunto fondatore della Wagner - il cui padre era ebreo - è assegnato un post scriptum in 52/a posizione, quindi tecnicamente fuori dai 50. Tuttavia, nella menzione il quotidiano ha scritto che "l'oligarca russo ha formato un impero di ristoranti e una serie di troll per interferire nelle elezioni americane del 2016". "Ma - ha continuato la menzione ricordando la notorietà raggiunta globalmente da Prighozin nel giugno di quest'anno con la marcia su Mosca - le sue azioni come capo del Gruppo Wagner hanno consolidato la sua eredità".

Nessun accenno invece al presidente ucraino che nella lista dello scorso anno era in seconda posizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA