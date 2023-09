Nave Morosini verso l'Indo-Pacifico, scalo in Arabia Saudita

La nave da guerra Morosini della classe Thaon di Revel ha fatto scalo in Arabia Saudita durante il suo viaggio verso la regione dell'Indo-Pacifico, dove sarà impegnata in un dispiegamento di sei mesi. Da oggi al 14 settembre è a Gedda, ormeggiata all'Islamic Port. Lo si apprende dal consolato italiano.

A bordo della nave si è svolta una conferenza stampa, presenti Leonardo Maria Costa, console italiano a Gedda, e il comandante della ITS Morosini, Giovanni Monno. E' stata l'occasione per evidenziare le tecnologie all'avanguardia dell'ITS Francesco Morosini offrendo al contempo un'esauriente illustrazione della missione della nave della Marina Militare italiana nella regione dell'Indo-Pacifico.

La nave, interamente costruita in Italia e caratterizzata da un'elevata flessibilità operativa, è progettata con caratteristiche dual use potenziate per svolgere sia compiti militari (tra cui pattugliamento, trasporto logistico e combattimento di superficie) sia attività di soccorso in caso di calamità a favore della popolazione civile. La combinazione di nuove tecnologie e l'uso estensivo del concetto di modularità rendono questa unità un'eccellenza delle soluzioni ingegneristiche Made in Italy.



