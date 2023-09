Iran: 'organizzavano rivolte sui social', 6 arresti

Sei persone sono state arrestate per aver animato cinque profili sui social media, con l'obiettivo di organizzare "rivolte" e minacciare la sicurezza del Paese, nella provincia sud-occidentale di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad. E' quanto si legge in una dichiarazione dell'ufficio di intelligence delle Guardie Rivoluzionarie.

"In linea con gli sforzi dei nemici per creare instabilità, gli arrestati avevano pianificato di incoraggiare le persone a partecipare ai raduni alle soglie del primo anniversario delle proteste nazionali contro il sistema", innescate dalla morte di Mahsa Amini, deceduta il 16 settembre mentre era agli arresti di polizia per non aver osservato correttamente il velo islamico, si legge nella dichiarazione citata dalla tv di Stato. I sei, si aggiunge, "sono stati anche attivi nelle proteste e hanno precedenti penali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA