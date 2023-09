Iran: attivisti, 'è stato arrestato lo zio di Mahsa Amini'

"Poche ore fa, un gran numero di forze armate della Repubblica islamica hanno attaccato la residenza di Sara Aeli, lo zio di Mahsa Amini, e lo hanno arrestato". Lo afferma la rete di attivisti iraniani 1500tasvir su X.

La 22enne di origine curda morì il 16 settembre scorso dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. La sua morte provocò un'ondata di proteste anti governative in varie città dell'Iran che andarono avanti per vari mesi e furono duramente represse.





