Caos a Tel Aviv, disordini e violenze nel rione degli eritrei. Decine i feriti

Una situazione caotica si è creata oggi nel rione popolare di Nevè Shaanan (Tel Aviv sud) quando centinaia di cittadini eritrei si sono abbandonati a violenze e ad atti di vandalismo. La polizia ha fatto affluire ingenti rinforzi, mentre il bilancio dei feriti è di oltre 35, fra cui molti agenti. Nelle strade dove gli incidenti sono più gravi la polizia ha consigliato alla popolazione di chiudersi in casa.

All'origine delle violenze ci sono stati duri confronti fra sostenitori del governo eritreo ed oppositori. Gli incidenti si sono estesi poi alle strade vicine e la polizia è stata costretta ad ordinare misure di emergenza.



E' salito ad almeno 90 il bilancio complessivo dei feriti nei tumulti in corso in un rione situato nell'area meridionale di Tel Aviv. Lo ha riferito la televisione pubblica Kan secondo cui quattro centri medici si stanno prodigando per prestare loro soccorso. Fra i feriti, ha aggiunto l'emittente, ci sono una trentina di agenti. Malgrado il riposo sabbatico, il premier Benyamin Netanyahu ha pubblicato un comunicato in cui informa di essere impegnato personalmente a seguire gli sviluppi della situazione "nell'intento di ristabilire l'ordine".

