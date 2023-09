Siria: Ong, 12 uccisi in attacco qaidista nel nord-ovest

(ANSAmed) - BEIRUT, 01 SET - E' di 12 uccisi il bilancio di un attacco suicida compiuto oggi nel nord-ovest della Siria da una cellula di miliziani armati anti-governativi.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui tre combattenti della coalizione qaidista Hay'at Tahrir ash Sham (Hts) hanno attaccato una postazione delle forze governative nella regione di Latakia al confine con quella di Idlib, sulle montagne del Jabal Akrad.

I tre attentatori suicidi, muniti di cintura esplosiva, sono morti sul colpo assieme a 9 soldati governativi.

Si tratta del secondo attacco del genere in pochi giorni compiuto da Hts contro le forze governative nel nord-ovest del martoriato Paese. Sabato scorso 11 militari di Damasco erano stati uccisi nella regione di Idlib durante un attentato di combattenti qaidisti.

Le forze governative dal canto loro attaccano periodicamente con l'artiglieria postazioni di Hts, mentre l'aviazione russa, alleata di Damasco, compie regolari raid aerei dietro le linee di Hts prendendo di mire le loro retrovie della zona di Idlib popolate da civili. (ANSAmed).



