Atleta iraniano stringe la mano a israeliano, non gareggerà più

L'Iran ha vietato al pesista Mostafa Rajai Langroudi di partecipare a qualsiasi competizione di sollevamento pesi e di utilizzare strutture sportive per tutta la sua vita per avere stretto la mano a un pesista israeliano durante i Mondiali Master di Wieliczka in Polonia.

Lo sportivo, che ha ricevuto due medaglie d'argento durante la competizione, è apparso sabato sul podio accanto al pesista israeliano Maksim Sverisky e si è scattato delle foto con lui.

La situazione ha portato anche al licenziamento del capo della squadra di pesisti iraniani Hamid Salehinia. "Altre inchieste saranno portate avanti e tutti i responsabili saranno perseguiti duramente e in modo serio", ha dichiarato la Federazione dei Pesisti iraniani, come riporta Isna.

Dopo la fondazione della Repubblica islamica nel 1979, è stato proibito agli atleti iraniani di competere con israeliani durante campionati regionali e internazionali.



