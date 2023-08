Libia: proteste a Tripoli per incontro Mangush - Cohen

La notizia dell'incontro segreto a Roma tra la ministra degli Esteri Najla Al Mangoush con il suo omologo israeliano Eli Cohen ha scatenato forti proteste a Tripoli. Già dalla tarda serata scene di pneumatici bruciati, bandiere d'Israele alle fiamme e gente in strada per chiedere le dimissioni di Mangush erano segnalati in vari quartieri di Tripoli dal The Libya Observer e The Libya Update.

Mentre le proteste non accennano a diminuire, è arrivata la notizia della sospensione provvisoria della ministra ad opera del premier Abdelamid Dbeibah.



