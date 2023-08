Iran, è per noi un successo entrare a fare parte dei Brics

"La Repubblica islamica dell'Iran è diventata un membro dei Brics. La piena adesione al gruppo delle economie emergenti del mondo è uno sviluppo di portata storica e una conquista strategica per la politica estera della Repubblica islamica". Lo ha scritto su X il vice capo dello staff per gli affari politici della presidenza iraniana Mohammad Jamshidi, come riporta Tasnim, confermando l'annuncio che l'Iran, assieme ad Argentina, Egitto, Etiopia, Arabia Saudita ed Emirati arabi, diventerà parte dei Brics a partire dal 2024.





