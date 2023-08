Ministro Sudafrica, accordo su criteri dell'espansione dei Brics

"Abbiamo raggiunto un accordo sulla questione dell'espansione" del club dei Brics: "Abbiamo un documento, che abbiamo adottato, che definisce le linee guida e i principi, nonché i processi di valutazione dei Paesi che desiderano diventare membri dei Brics": lo ha detto la ministra delle Relazioni internazionali e della Cooperazione sudafricana, Naledi Pandor, in dichiarazioni all'emittente Ubuntu Radio.

"Annunci più dettagliati verranno fatti dai leader del Brics prima della conclusione del summit. Ciò è molto positivo", si è limitata ad aggiungere Pandor come riporta un video in circolazione a margine del vertice di Johannesburg.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA