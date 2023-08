Un morto e 8 feriti nell'attacco a un santuario sciita in Iran

Una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite in un attacco avvenuto oggi in un santuario musulmano sciita nel sud dell'Iran. Lo hanno riferito i media statali, dopo che inizialmente era stato divulgato un bilancio che parlava di quattro morti. L'attacco arriva meno di un anno dopo uno simile nello stesso luogo, il mausoleo di Shah Cheragh nella capitale della provincia di Fars, Shiraz.

"Una persona è stata uccisa e altre otto ferite nell'attacco", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Irna, citando il vice governatore del Fars Esmail Ghezel Sofla. I feriti "sono stati trasferiti in centri medici e sono in cura", ha detto Irna.

In precedenza, era stato riferito che quattro persone erano state uccise, ma il bilancio iniziale è stato ritirato, mentre il comandante di Fars del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, Yadollah Bouali, ha confermato un morto parlando alla tv di stato.

"Un terrorista è entrato nel cancello del santuario e ha aperto il fuoco con un fucile", ha detto Bouali, aggiungendo che l'uomo è stato arrestato. Il governatore della provincia di Fars, Mohamed Hadi Imanieh, ha dichiarato alla TV di stato che l'attacco è avvenuto intorno alle 19 locali (le 17.30 italiane).

Non vi è stata alcuna rivendicazione immediata di responsabilità per l'attacco. Il mausoleo di Shah Cheragh ospita la tomba di Ahmad, fratello dell'imam Reza, l'ottavo imam sciita, ed è considerato il luogo più sacro dell'Iran meridionale.



