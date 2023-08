Netanyahu: 'Tenere la politica fuori dalle forze armate'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 AGO - La necessità di "tenere le divergenze politiche fuori dalle forze armate" è stata ribadita dal premier Benyamin Netanyahu al termine di una consultazione straordinaria al ministero della difesa con il ministro della difesa Yoav Gallant, col capo di Stato maggiore gen. Herzi Halevi, con il capo dell'aviazione gen. Tomer Bar e con il Consigliere per la sicurezza nazionale Zahi Hanegbi.

All'origine della consultazione vi sono le crescenti ripercussioni del rifiuto da parte di un numero cospicuo di riservisti (nell'aviazione ed in altre unità scelte) di offrirsi ancora volontari, in una espressione di dissenso per la riforma del governo Netanyahu che mira a ridimensionare le prerogative del potere giudiziario di fronte all'esecutivo. Il primo ministro, ha affermato un comunicato, "si è espresso in maniera categorica contro quanti avanzano condizioni al proprio servizio di riserva".

Netanyahu, ha affermato ancora il comunicato, "ha dato istruzione di preservare le capacità delle forze armate e di mantenere il loro stato di vigilanza di fronte ad ogni sfida, sia in tempi di routine sia in casi di emergenza". (ANSAmed).



