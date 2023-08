Israele: Cohen,'pace con Arabia Saudita a portata di mano'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 AGO - "Non c'è fumo senza arrosto.

Siamo ad un punto in cui la pace fra Israele ed Arabia Saudita è a portata di mano. Un accordo è solo questione di tempo": lo ha affermato oggi in un'intervista al sito Ynet il ministro israeliano degli esteri Ely Cohen riferendosi alle informazioni diffuse ieri dal Wall Street Journal circa progressi registrati in un pacchetto di intese Washington e Riad. Cohen ha spiegato che in questa fase si delinea una "convergenza di interessi" fra Usa, Arabia Saudita ed Israele, cosa che fa ben sperare per la riuscita dei contatti. "C'è adesso una finestra di opportunità di 9-12 mesi", ha precisato. (ANSAmed).



