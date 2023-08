Siria, raid di Israele vicino Damasco: morti 4 soldati

Quattro soldati siriani sono stati uccisi e altri quattro feriti all'alba di oggi in attacchi israeliani alla periferia di Damasco, hanno reso noto i media statali citando una fonte militare.

"Il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo dal Golan occupato prendendo di mira le aree alla periferia di Damasco", ha detto la Sana. L'attacco ha causato anche danni materiali, ha aggiunto l'agenzia di stampa siriana affermando che la difesa aerea di Damasco ha intercettato alcuni missili.

Dall'inizio della guerra in Siria nel 2011, Israele ha effettuato centinaia di attacchi aerei contro le posizioni del regime siriano e contro le forze iraniane e di Hezbollah, alleati di Damasco e nemici giurati di Israele. Lo Stato ebraico commenta raramente questi attacchi caso per caso, ma afferma di voler impedire all'Iran di stabilirsi alle sue porte.



