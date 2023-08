'Il presidente Putin si recherà ad Ankara a fine agosto'

Il presidente russo Vladimir Putin si recherà ad Ankara per incontrare l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan durante l'ultima settimana di agosto. Lo ha scritto l'editorialista del quotidiano turco 'Hurriyet' Abdulkadir Selvi, citando fonti, menzionando come temi al centro del colloqui tra i due presidenti l'accordo che ha permesso, a partire dallo scorso anno, le esportazioni di grano dall'Ucraina e che è stato recentemente interrotto dopo l'uscita di Mosca, i rapporti tra Turchia, Armenia e Azerbaigian, la questione siriana e le relazioni tra Ankara e Mosca. Nell'editoriale, Selvi sottolinea che dopo l'incontro con Putin a fine agosto, Erdogan ha in programma di recarsi a New York in occasione dell'Assemblea generale dell'Onu.

Venerdì scorso Erdogan si era augurato che la visita di Putin in Turchia potesse avvenire durante il mese di agosto ma non aveva specificato una data.



