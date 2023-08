Crollano 6 edifici a Teheran, morti tre agenti di polizia

Tre agenti di polizia iraniani sono rimasti uccisi e altre 11 persone sono rimaste ferite quando diversi edifici sono crollati nella capitale Teheran, hanno riferito i media locali.

I tre agenti stavano assicurando la prevista demolizione di "edifici non autorizzati" nel sud-ovest della città, secondo l'agenzia di stampa Isna. Durante il tentativo di demolizione del primo edificio, altri cinque sono crollati. L'incidente "ha causato la morte di due poliziotti", ha riferito Isna, precisando poi che un terzo agente era morto.

Ricerche sono ancora in corso per "trovare altre persone intrappolate sotto le macerie", ha detto l'Isna. Il rapporto citava una dichiarazione della polizia secondo cui gli edifici crollati non rispettavano "le misure di sicurezza per la costruzione". Un funzionario della città di Teheran ha dichiarato sabato che le autorità hanno demolito più di 46.000 edifici non autorizzati negli ultimi due anni, secondo il quotidiano municipale Hamshahri.

Nel maggio 2022, un crollo di un edificio nel sud-ovest dell'Iran ha ucciso 43 persone. Il crollo dell'edificio Metropol di 10 piani, che era in costruzione nella città di Abadan, nella provincia del Khuzestan, scatenò proteste in tutto il Paese con denunce di corruzione e incompetenza delle autorità.



