Tre civili uccisi in un raid aereo russo in Siria

Almeno tre civili di una stessa famiglia sono stati uccisi in seguito ad un raid compiuto oggi da aerei da guerra russi alla periferia della città siriana nordoccidentale di Idlib. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani.

"Gli attacchi aerei russi di questa mattina" a ovest della città hanno provocato "tre morti della stessa famiglia... e sei feriti", ha affermato l'Osservatorio, aggiungendo che le squadre di soccorso sono ancora al lavoro per rimuovere le macerie.

La Russia nel corso degli anni ha ripetutamente colpito l'ultimo principale bastione dell'opposizione siriana, ma quest'anno gli attacchi che hanno ucciso civili sono stati limitati fino a un aumento della violenza a fine giugno.

Quattro attacchi hanno colpito l'area dove sono presenti anche basi ribelli, ha aggiunto l'Osservatorio, un gruppo con sede in Gran Bretagna che conta su una rete di fonti sul terreno in Siria.

Con il sostegno russo e iraniano, il governo del presidente siriano Bashar al-Assad ha recuperato gran parte del territorio che aveva perso a causa dei ribelli.



