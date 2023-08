'Sparatoria a Tel Aviv, un israeliano ferito gravemente'

(ANSAmed) - ROMA, 05 AGO - Un israeliano è rimasto ferito in modo grave da colpi d'arma da fuoco nel centro di Tel Aviv. Lo riferiscono i media locali. Secondo la polizia si tratta di un attentato palestinese mentre la radio militare fa sapere che l'attentatore è stato "neutralizzato". Tra pochi minuti, nel centro di Tel Aviv, avrà inizio un'altra manifestazione di massa contro la riforma giudiziaria del governo Netanyahu.

Il portavoce della polizia israeliana Ely Levi ha detto alla radio militare che l'attentatore ha agito nella centrale via Nahalat Benyamin, in un tratto dove si trovano diversi caffè.

"Un uomo è rimasto ferito in modo grave - ha detto - insieme ad altre due persone". "Il terrorista - secondo Levi - è stato neutralizzato da due guardie del municipio di Tel Aviv". Uno dei feriti, secondo i media, è appunto una delle guardie civili, che sarebbe stato colpito a bruciapelo dagli spari di un uomo che egli stava sottoponendo ad una verifica. L'assalitore sarebbe stato colpito a sua volta dalla seconda guardia.

"Una operazione eroica": così l'attentato odierno a Tel Aviv è stato definito da Yassin Rabia, un esponente di Hamas in Cisgiordania. "Questa operazione - ha aggiunto - conferma che la resistenza è in grado di reagire ai crimini perpetrati dagli occupanti contro il nostro popolo e contro i nostri Luoghi santi". (ANSAmed).



