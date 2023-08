(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 AGO - E' morto l'israeliano, una guardia municipale di Tel Aviv, ferito oggi a colpi di arma da fuoco da un attentatore palestinese giunto dalla Cisgiordania.

Lo ha reso noto il portavoce dell'ospedale in cui era stato ricoverato. E' stato identificato in Chen Amir, 42 anni.

Secondo la polizia, l'intervento di Amir è stato "eroico" e determinante per impedire all'attentatore di compiere una strage di passanti. (ANSAmed).



