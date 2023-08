"Alle cittadine e ai cittadini libanesi, penso a voi. Dopo l'esplosione a Beirut tre anni fa, ero al vostro fianco. Per sempre mi ricorderò dei nostri incontri. Il Libano non è solo e non lo sarà. Potete contare sulla Francia, sulla nostra soldiarietà e la nostra amicizia": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su Twitter (X) a tre anni dall'esplosione nel porto di Beirut.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA