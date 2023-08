'L'Iran verso nuova legge draconiana sull'uso del velo'

A poche settimane dal primo anniversario delle proteste di massa scatenate dalla morte di Mahsa Amini, le autorità iraniane stanno prendendo in considerazione un nuovo disegno di legge draconiano sull'uso dell'hijab che secondo gli esperti sancirebbe misure punitive senza precedenti. Lo riporta la Cnn.

Il disegno di legge di 70 articoli presenta una serie di proposte, tra cui pene detentive molto più lunghe per le donne che si rifiutano di indossare il velo, nuove severe sanzioni per le celebrità e le imprese che violano le regole e l'uso dell'intelligenza artificiale per identificare le donne in violazione del codice di abbigliamento.



